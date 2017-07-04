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Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
Во время вторжения российских войск в Украину захваченные ныне боевиками Луганск и Донецк не были изначальной стратегической целью российских террористов. Их задачей было взятие Харькова, города с богатейшим потенциалом во многих направлениях, сообщает "Диалог.UA".
Командующий Нацгвардией Украины, генерал-лейтенант Юрий Аллеров в интервью заявил, что россиянам нужен был в первую очередь именно Харьков. Двухмиллионный город, имеющий огромнейший научный потенциал, студенчество, промышленность. "А уже с Харькова они планировали начать расшатывать ситуацию. Но с Харьковом не удалось. В отличие от Крыма, Луганска, Донецка", - подчеркнул глава Нацгвардии. При этом он добавил, что если бы в 2014 году Нацгвардия не освободила захваченное пророссийскими наемниками здание Харьковской ОГА, все было бы потеряно.
Зная опыт Луганска и Донецка, когда всего за пару суток в осажденные "русскомирцами" госучреждения заносилось огромное количество оружия, и там создавали группы боевиков, промедление могло бы привести к необратимым последствиям. "И тогда освободить захваченные админздания без жертв было уже нереально", - также отметил глава Национальной гвардии Украины.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Харьков, Путин, Луганск, боевики, террористы, нацгвардия
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