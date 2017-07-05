Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина

05.07.2017 13:38

Накануне третьей годовщины освобождения Славянска от адептов «русского мира» (это произошло 5 июля 2014-го) мы пообщались с одним из участников тех событий Владом Волошиным, являющимся сейчас спикером Генштаба ВСУ по вопросам АТО.

Из «горячих точек» мира - в зону АТО

Влад родился и вырос в Каменец-Подольском. После школы в 1991 году поступил во Львовское высшее военно-политическое училище (специальность «военная журналистика»). По профилю и работает.

«Служил на Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, журнале «Військо України», пресс-службе Генерального Штаба ВСУ. Побывал с миротворческими контингентами Украины в «горячих точках» мира (экс-Югославия, Южный Ливан, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д’Ивуар, Конго, Кувейт, Ирак), - рассказывает он. - В составе экипажа военных лётчиков спасал беженцев из Ливии, перевозил топливо на полярную станцию «Норд» в Гренландии, был в творческих командировках в Таджикистане и Закавказье».

В зону проведения АТО попал 20 апреля 2014 года.

«Сначала мы направились под Изюм, где сосредотачивались силы для блокирования распространения сепаратизма, - вспоминает Влад. - Я прибыл туда как самый опытный тогда журналист (военнослужащий), не раз работавший в зоне военных действий. Организовал с коллегами первый пресс-центр АТО, снимал сам много событий в Славянске, Краматорске и по всему Донбассу, где разворачивались наши силы. Проводил пропагандистскую и информационную работу с местным населением».

За три года выполнял обязанности офицера пресс-центра АТО, специального корреспондента военного телевидения, пресс-офицера сектора и группировки. «Из известных точек: Дебальцево, Счастье, Попасная, Светлодарская дуга, Майорск (Зайцево), Пески (ДАП), Авдеевка (промка), Широкино, - перечисляет он. - В общем, почти везде, где были и есть «замесы».

Влад ВОЛОШИН на центральной площади Славянска

в день освобождения города от чумы «русского мира».

Сквозь баррикады, слёзы и растяжки

Одним из символов освобождения Славянска стал флаг Украины, водружённый тремя украинскими бойцами над зданием городской администрации. Среди них был и полковник Влад Волошин, вошедший в город с передовыми штурмовыми группами.

«Сначала была проведена артиллерийская подготовка, уничтожено несколько блокпостов противника. Потом в Славянск пробрались разведчики, рассказали - где и кто из боевиков остался. А с утра 5 июля мы уже врывались в Славянск через Славкурорт, - вспоминает он. - Я был в первой штурмовой группе. Снимал на видео всё, что происходило. Мы двигались на бронетранспортёрах, через шесть или семь рядов баррикад, где стояли даже муляжи орудий. Сопротивления практически не было - редкие бахи да выстрелы».

К моменту штурма большинство оккупантов уже «сделало ноги». В сторону наступающих прозвучали лишь несколько выстрелов. Группы сил АТО сначала двигались по одной дороге, а потом разошлись по кварталам, проводя «зачистку» Славянска.

«Одно из самых сильных впечатлений за всё время, проведённое на охваченном войной Донбассе, у меня осталось от того дня, - уверяет Влад. - Когда входили в Славянск, уставшие от бесчинства террористов местные жители выбегали навстречу, крестили нас… Одна старушка стала на колени и плакала, жалуясь: «Как же задолбали эти сепары!». А дедушка, тянувший велосипед, тоже упал на колени со слезами на глазах протягивал нам мятую пачку сигарет… Он бы нам душу, кажется, отдал… И вот такие моменты, такие порывы людей очень помогали (и помогают) нам. Мы - на своей земле. И мы сражаемся за своих людей и за свою страну».

Когда их группа прибыла к зданию городской администрации, вход в него был забаррикадирован мешками с песком.

«Там же находились четыре или пять местных милиционеров, которые «охраняли» здание, - продолжает Волошин. - Они вышли с поднятыми руками, мы их положили на землю, разоружили. Над входом ещё висел флаг самопровозглашённой ДНР. Я забрал его в качестве боевого трофея. И тут мы (со мной были два разведчика из Нацгвардии - Василий Ковальчук и Иван Журавлёв) решили снять флаг псевдореспублики ещё и с крыши здания, водрузив вместо него флаг Украины».

Через мины и растяжки, которыми боевики «нафаршировали» здание, помог пройти один из пленённых милиционеров. Но когда поднялись на второй этаж, по зданию начал «работать» вражеский снайпер. Пули свистели и на чердаке, и на крыше. Потом снайпер угомонился - то ли его «сняли» воины АТО, то ли он решил спасаться бегством.

Как водружали флаг над Славянском

Слева направо: Влад ВОЛОШИН, Василий КОВАЛЬЧУК,

Иван ЖУРАВЛЁВ на здании горсовета Славянска. 5 июля 2014-го.



«На крыше трепались флаги «ДНР» и СССР, а также знамя с изображением какого-то святого, на которого, надо полагать, сепары молились, да он не помог, - рассказывает Волошин. - Трос, на котором висели эти «стяги», был забит металлической трубой, так что снять их снизу было невозможно».

Но выход нашли. На крыше лежала лестница, по которой Иван Журавлёв поднялся срывать вражеские тряпки.

«Василий в это время прикрывал побратима. Пришедший с нами милиционер помогал держать лестницу, - продолжает Влад. - А я пытался заснять исторический момент. Но, как назло, аккумуляторы сразу на двух камерах к тому времени практически «сдохли» (я ведь подробно снимал вход наших штурмовых групп в город). Так что, когда украинский флаг поднялся над Славянском, мы втроём просто сфотографировались на его фоне. А снял нас тот самый «образумившийся» милиционер на камеру мобильного телефона, по-моему, Вани Журавлёва».

Когда группа спустилась, нарвались на нагоняй от командира спецназовцев. Мол, сейчас начальство подъедет - оно и должно флаг поднимать.

«На площадь перед горадминистрацией принесли два трофейных ПЗРК, автоматы, гранатомёты, - отмечает Волошин. - Через некоторое время начали прибывать ребята из 95-й и 25-й аэромобильных бригад. Заехали даже несколько танков. Прибыл и кортеж с тогдашним министром обороны Валерием Гелетеем и начальником Генштаба Виктором Муженко, который руководил операцией».

По словам Влада, когда Гелетей делал доклад президенту о том, что Славянск освобождён, из-за здания почты, расположенного рядом с площадью, выскочил боевик с двумя взведёнными гранатомётами («мухи»).

«Спецназ его обезвредил, но церемонию поднятия флага пришлось отложить, - вспоминает военный журналист. - В этот момент в городе опять усилилась стрельба. И флаг «от руководства» решили поднимать не на крыше, где он и так уже был, а на флагштоке перед зданием».

Боевики бежали с «живым щитом»

Разминирование Майорска. Август 2016-го.





Практически сразу после этого с группой военных журналистов Влад направился к Краматорску, где в тот момент также шли бои.

«Между Славянском и Краматорском стоял наш блокпост, через который пыталась пробиться бронегруппа сепаров - около 30 человек на трёх БМП и трёх БМД. Наши ребята их знатно размолотили. Мы видели на том блокпосту убитых террористов и уничтоженные машины. Там же взяли в плен некоторых боевиков, в том числе, двух женщин. Одна из них являлась механиком-водителем БМП», - отмечает Волошин.

На вопрос о том, почему основной группировке боевиков под командованием гражданина РФ Игоря Стрелкова (Гиркина) позволили выбраться из Славянска и добраться до Донецка, полковник отвечает так: «Удар бронегруппы, которую украинские военные разбили на том блокпосту, был отвлекающим манёвром. Она вышла на наших ребят рано утром 5 июля. Тем временем, основные силы славянских боевиков и наёмников погрузились в гражданские машины, взяли с собой женщин, стариков, детей и, прикрываясь этим «живым щитом», выбрались из города по просёлочным дорогам. Наша авиация не могла разбомбить колонну, опасаясь жертв среди мирных жителей. Никто ведь тогда и предположить не мог, что Россия пойдёт на открытое вторжение, помешав нашим войскам освободить Донецк (до чего в августе оставалось совсем немного)».

Вспоминает он, как «оборонял от танковой атаки» Дзержинск (теперь - Торецк).

«Город освобождала штурмовая группа, в которой был мой коллега - пресс-офицер, - делится Влад. - Они находились в горсовете, когда «рашисты» открыли по нему огонь из танков. Я прибыл туда на следующий день - здание ещё дымилось».

Основные силы ВСУ пошли дальше, в городе осталась небольшая «армия» правоохранителей.

Обстрелы, мины и снайперы

Российский огнемёт, «заблудившийся» в степях Донбасса.

Ради того, чтобы его снять, Влад пробирался

к наблюдательному посту южнее Горловки под обстрелом.





«В сентябре 2014-го, в районе Талаковки, что на мариупольском направлении, мы с ребятами-погранцами попали под обстрел, - вспоминает он. - Они уже прошли ад Изварино, так что знали, как действовать. Тогда же я увидел частично разорвавшийся снаряд от «Смерча» - похожий на бак или удлинённую кастрюлю…».

Зимой 2014-2015, когда захватчики обстрелами стирали с лица земли Дебальцево вместе с местными жителями и украинскими защитниками, Влад неоднократно попадал под удары и в самом городе, на который сыпались «Смерчи», и рядом - на блокпосту «Крест», где мёрзлая земля дыбилась волнами от взрывов, а осколки выбивали смертельную дробь по телам и укрытиям.

В сентябре 2015-го в районе Троицкого, что в Попаснянском районе Луганщины, наша разведгруппа попала на российские прыгающие мины-ловушки, запрещённые рядом конвенций. Были раненые, требовалась эвакуация. С группой, вышедшей на помощь, отправился и Влад.

«Когда сепары увидели, что к раненым идёт подмога, они начали крыть 82-мм миномётами. Мы лежали на животах в оврагах под плотным обстрелом, - вспоминает Волошин. - Лишь когда стемнело, смогли добраться до пострадавших и эвакуировать их».

С минами разных модификаций и прочими «взрывными» сюрпризами от противника ему доводилось сталкиваться часто. В том же Майорске, когда выходили с группами разминирования на очистку станции от взрывоопасных предметов.

«Особенно опасны были растяжки: боевики цепляли гранату РГД на уровне двух метров (на ветках, трубах), к кольцу привязывали леску, а другой её конец унизывали рыболовными крючками и оставляли в местах, где ходят люди. Причём, на разном уровне, - рассказывает Волошин. - Зацепишь такое - и всё… Ребята-сапёры меня однажды остановили буквально в сантиметрах от такого «крючка смерти».

Опытное. Позади - руины нового терминала ДАПа.

Через несколько минут противник начнет «насыпать» 120-мм минами.

После того, как офицеры украинской и российской сторон Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) договаривались об очередном «режиме тишины», Влад не раз выходил с сапёрами в «первую ходку». Одну из самых опасных, когда «тишину» могли нарушить в любой момент. Наблюдал он и за ходом переговоров, когда на «нейтралке» встречались без оружия и «броников».

«После одной из таких встреч, ко мне подошёл представитель «ихтамнетов» и заявил, указывая на мой фотоаппарат: «Ты был на прицеле наших снайперов, потому что они не могли определить - что это. По вам и сейчас «работают» 3-4 снайпера». Я, действительно, постоянно чувствовал, что на прицеле. Не раз такая ситуация была. Движений резких старался не делать», - признаётся Влад.

Информационный фронт

Волошин уверяет, что основные ошибки на информационном фронте Украина допустила задолго до 2014-го, открыв своё информпространство рашаТВ и её агентам. И те сперва «окормили» аудиторию, а потом ударно промывали ей мозги рассказами о «распятых мальчиках» и «зверствах киевской хунты».

«За эти годы мы научились противостоять российским пропагандистам. На информационную войну Кремль направляет огромные средства, но у нас неплохо получается разоблачать фейки противника и наносить свои удары, - считает Влад. - Волонтёры, журналисты, блогеры активно работают на этом направлении. «Вбросы» противника уже не подхватываются всеми, как было в первые месяцы войны».

Говоря о возможном завершении конфликта, спикер Генштаба по вопросам АТО отмечает: «Конечно, хотелось бы побыстрее и с наименьшими потерями освободить оккупированную часть Донбасса. Там - порядка 1,5 миллиона человек. Далеко не все сепары, далеко не все «ватные». Именно за них мы боремся. И за донбассовцев, и за крымчан. И за наши территории, и за наших людей. Наша армия, возродившаяся буквально из пепла, уже способна решать серьёзные задачи. И с каждым днём она становится лишь крепче. Мы многому научились, готовы ко всему, верим в нашу Победу и день за днём приближаем её».

Андрей КРИВЦУН.