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Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"
Украинская сторона не получила информацию о 132 удерживаемых сепаратистами заложниках. Представители ЛДНР назвали "военными преступниками" 39 украинских пленных и заявили, что не намерены их освобождать. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней констактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
"Мы так и не получили информацию о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, информацию по конкретным людям и фамилиям, несмотря на все наши запросы и требования", – написала она на своей странице в Facebook.
По словам Геращенко, представители сепаратистов лишь заявили, что в Донецкой области удерживают 55 украинцев, а в Луганской – 14, не называя их имен.
"ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях – это военные преступники, которые не подлежат амнистии и освобождению", – добавила Геращенко.
Геращенко считает данную позицию нарушением достигнутых в Минске договоренностей.
"На заблокированный вопрос заложников должны отреагировать ОБСЕ и лидеры "нормандского формата", где вопрос освобождения заложников поднимается Украиной как приоритетный", – считает она.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что обмен пленными начнется 5 июля.
Теги: Украина, Донбасс, преступник, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Геращенко, Минские договоренности, пленные
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