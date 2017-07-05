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Архив - Донецкая область

Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе

05.07.2017 20:36
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Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе

Россияне использую на Донбассе устаревшую тактику, которая не менялась на протяжении века. Об этом рассказал "Обозревателю" командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили.

По его словам, уровень тактической подготовки оккупантов крайне низок.

"Я бы не сказал, что только за последние три года (тактика не изменилась – Ред.). Она не менялась, практически, на протяжении последнего века. Мы не видим никаких изменений. Их довольно легко предсказать, и они об этом знают. Поэтому прямой конфронтации они всегда избегают", – сказал Мамулашвили.

Также он отметил, что россияне вступают в ближний бой тогда, когда украинские спецы их атакуют в тылу.

"Это когда мы заходим, наша диверсионная группа, которая работает в тылу, вот тогда бывает прямая конфронтация. И то очень вялая, потому что, вы понимаете, уровень подготовки этих людей (оккупантов – ред.) очень низкий", – заключил боец.



Теги: Донбасс, Донецкая область, атака, Луганская область, россияне, диверсия, АТО, боевики, ВСУ, оккупанты
 
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