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“Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский

05.07.2017 12:26
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“Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский

До начала военных действий на востоке Украины Донбасс приносил в бюджет страны примерно 40% валютной выручки. После прихода “русского мира” регион превратили в “черную дыру для российских денег”. Об этом на своей странице в соцсети написал начальник подразделения разведки “минобороны ДНР”, депутат “парламента Новороссии” Тинянский Евгений, передает “Диалог.UA”.

”Кураторы из Москвы и их ставленники на местах превратили его в дотационный регион и черную дыру для российских денег. Людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка, паразитирующая на российских деньгах и отстегивающая часть в Москву за лояльность”, - прозрел пособник оккупантов.

Тинянский обвинил российские СМИ в распространении лживой информации о росте экономики и процветании “Л/ДНР”. “Российские СМИ поместили своего зрителя и слушателя в альтернативную реальность. Это какой-то перманентный сюрреализм! Люди! Прекращайте смотреть, читать и слушать эти помои!!!” – призвал бывший боевик.



Теги: экономика, Россия, Донбасс, Москва, СМИ, бюджет, боевик, дотации, гетто, ДНР, ЛНР
 
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