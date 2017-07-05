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Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
«Я живу в Украине уже больше двадцати лет, — пишет грузинка Иринэ из Макеевки. — Приехала сюда, когда в Абхазии начался вооруженный конфликт с Россией. Сначала мы с мужем хотели жить в Одессе, у моря. Но там оказалось дорого, а денег не было. Поехали на Донбасс. Открыли магазинчик мужской одежды, обросли друзьями. Так привыкли здесь, что возвращаться в Абхазию и не думали. Но тут началась война.
Все происходило совсем не так, как пишут в российских газетах. Мол, «ДНР» — это был выбор донецких жителей. Никто ничего не выбирал. Мы поначалу вообще не понимали, что происходит, и просто прятались по углам. Стрельба, крики, танки, пьяные военные, по которым невозможно было понять, кто это. Разрушались здания, умирали люди. Да, когда наш город был захвачен российскими войсками, люди действительно верили, что будут перемены к лучшему. Но вышло наоборот. Теперь многие жалеют об Украине, хотят, чтобы все стало, как раньше. Сейчас не просто тяжело выжить — практически невозможно!
Возьмем, например, продукты питания. Килограмм мяса стоит 300 рублей (около 140 гривен), абрикосы, хоть сейчас самый сезон, — 200 рублей (90 гривен). Хлеб, правда, дешевле, чем в Украине, — 15 рублей (6 гривен). И коммунальные услуги недорогие, в этом наши захватчики свое обещание выполнили.
Цены на услуги и вещи в полтора раза выше, чем в Украине. Приходится выбирать, сделать маникюр и сидеть неделю на каше или съесть кусок мяса, но отказать себе в колготках.
Работы в городе вообще нет: новые «хозяева» закрыли четыре из пяти шахт и три завода. А все оборудование, которое было на этих предприятиях, вывезли фурами в Россию. Где людям работать, как выживать, оккупантам совершенно безразлично.
Наша семья за первые пять лет жизни в Украине раскрутилась настолько, что смогла купить квартиру в Сухуми и выстроить дом в Макеевке. А последние три года мы еле-еле наскребаем на еду. Продажи нашего товара очень упали. А взятки таможенникам приходится давать просто колоссальные! Мы закупаем товар в Харькове, за каждую 70-килограммовую сумку с одеждой, которую нам нужно провезти в Макеевку, приходится платить таможеннику «ДНР» 3200 гривен.
Таможня — это вообще отдельная тема. Когда выезжаешь из «ДНР» в Харьковскую область, украинские таможенники быстро и спокойно тебя обслуживают. Ни взяток, ни давки — работают пять окошек. На обратном пути попадаешь в ад. Таможенники наглые. Пропускных окошек хорошо если два, а чаще одно. Да и то могут в любой момент закрыть. Хоть на обеденный перерыв, хоть просто так, без объяснения причин. Очереди огромные, люди стоят по четыре-пять часов. Недавно на наших глазах в такой очереди умерла бабушка. Ей стало плохо с сердцем, люди вызвали «скорую», но медики приехали только через час, когда уже было поздно.
Официально считается, что в оккупированной Макеевке сейчас тихо. Но на самом деле это не так. Конечно, пьяные военные не ходят по городу и не палят почем зря, и многие разрушенные артобстрелами здания отстроены. Но стрельбу слышно часто. Комендантский час тоже никуда не девался: если выйдешь вечером на улицу — заберут. К моему мужу по вечерам приходит военный — они играют в нарды. Так вот, он рассказывает, что ни в украинских, ни в русских новостях не говорят, что каждый артобстрел забирает больше десяти жизней. И ведь кто зачастую идет в «дээнэровскую» армию? Самое дно. Все бомжи и пьяницы, которые толклись на мусорке по соседству с нашим домом, пошли воевать. Думали добыть денег на бутылку. Большинства из них уже нет в живых…"
Источник fakty.ua
Теги: Донецк, Донбасс, таможня, продукты, комендантский час, ДНР
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