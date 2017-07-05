- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву07:29
- Нужно дать ВСУ свободу действий, и российские оккупанты на Донбассе будут раздавлены! - боец АТОТ21:58
- Главарю ДНР привиделись люди, которые массово едут к нему из Киева и Львова. ВИДЕО21:36
- На Донетчине старушку убили за металл20:52
- Фестивальный поселок Песчаный засыпает угольной пылью и шлаком. ВИДЕО20:33
- В Мариуполе выпал град. ВИДЕО19:45
- Какую тактику Россия использует на Донбассе19:29
- "Срочно все за билетами! Самолеты будут вылетать из Донецкого аэропорта, а принимать их будет аэропорт Луганска", – известный блогер высмеял "авиасообщение" между "ДНР/ЛНР"17:29
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
"Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву
Несмотря на то, что Россия своей гибридной войной лишила бывшую "элиту" Донбасса практически всего, они продолжают горячо любить оккупанта и ненавидеть собственную страну. О таком противоречии рассказал украинский корреспондент Роман Цимбалюк, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что довольно часто встречает в Москве бывших высокопоставленных донецких регионалов и коммунистов, спрятавшихся в России от войны. В личных беседах они всегда рассказывают о ненависти к Украине, максимально уходя от темы вторжения России. "Они не могут поехать к себе домой в оккупированный Донецк и Луганск. Их дома разграблены, или в них живет руководство ихтамнет, отжата собственность и другие активы.
Кремль назначил своих полностью ручных ставленников, которые готовы мочить потенциальных конкурентов. Подвал обеспечен сразу при появлении на оккупированой территории. Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего в рамках Украины. Они ноль, никто", - подчеркнул Цимбалюк, отметив, что несмотря на это они горячо любят агрессора. "Только у меня такие публичные действия ассоциируется с проституцией? Или это в раздел "все профукать и ничего не понять"? Эти люди могут любить свою страну или только оккупационный сапог?", - задал репортер риторический вопрос.
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, Москва, агрессор, оккупанты, элита
- Донецкий «Шахтер» впервые пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА!
- "Аэрофлот" откроет новые рейсы в Украину
- "Клад" в поезде Донецк-Москва: хитрый россиянин спрятал картины в "Speed-Инфо" (ФОТО)
- В Донбассе газовый голод
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- Прекращение огня на Донбассе: что заявил Кремль
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву07:29
- Нужно дать ВСУ свободу действий, и российские оккупанты на Донбассе будут раздавлены! - боец АТОТ21:58
- Главарю ДНР привиделись люди, которые массово едут к нему из Киева и Львова. ВИДЕО21:36
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- На Донетчине старушку убили за металл20:52
- Фестивальный поселок Песчаный засыпает угольной пылью и шлаком. ВИДЕО20:33
- В Мариуполе выпал град. ВИДЕО19:45
- Какую тактику Россия использует на Донбассе19:29
- "Срочно все за билетами! Самолеты будут вылетать из Донецкого аэропорта, а принимать их будет аэропорт Луганска", – известный блогер высмеял "авиасообщение" между "ДНР/ЛНР"17:29
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву07:29
- Как самому проверить при покупке подержанное авто22:31
- Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО22:15
- Нужно дать ВСУ свободу действий, и российские оккупанты на Донбассе будут раздавлены! - боец АТОТ21:58
- Главарю ДНР привиделись люди, которые массово едут к нему из Киева и Львова. ВИДЕО21:36
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- На Донетчине старушку убили за металл20:52
- Фестивальный поселок Песчаный засыпает угольной пылью и шлаком. ВИДЕО20:33
- ЗАПУЩЕННАЯ ИЗ КНДР РАКЕТА УПАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯПОНИИ20:12
- В Мариуполе выпал град. ВИДЕО19:45
- Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО22:15
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины