С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом

05.07.2017 20:10

С 6 июля жители Мариуполя и все желающие смогут ездить в Харьков полноценным поездом, который после долгих обсуждений и заявлений запустила "Укрзалізниця". Для удобства жителей региона этот маршрут был продлен до Бахмута. Об этом говорится на официальном сайте "Укрзалізниці", где также можно посмотреть подробный маршрут, расписание и забронировать билеты.

Поезд №195/196 отправляется из Мариуполя в 20:08 через день по чётным числам. Прибытие в Харьков - 09:03 следующего утра, а в 9:51 отправляется из Харькова в Бахмут, куда прибывает в 14:25.

Обратно из Бахмута поезд отправляется в 15:25, прибывает в Харьков в 19:48, откуда в 20:25 отправляется в Мариуполь. Время прибытия в Мариуполь — 8:49.

В маршрут поезда также включена остановка в Изюме и Святогорске, которые представляют туристический интерес для жителей Мариуполя и региона в целом.