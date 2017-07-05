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С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом
С 6 июля жители Мариуполя и все желающие смогут ездить в Харьков полноценным поездом, который после долгих обсуждений и заявлений запустила "Укрзалізниця". Для удобства жителей региона этот маршрут был продлен до Бахмута. Об этом говорится на официальном сайте "Укрзалізниці", где также можно посмотреть подробный маршрут, расписание и забронировать билеты.
Поезд №195/196 отправляется из Мариуполя в 20:08 через день по чётным числам. Прибытие в Харьков - 09:03 следующего утра, а в 9:51 отправляется из Харькова в Бахмут, куда прибывает в 14:25.
Обратно из Бахмута поезд отправляется в 15:25, прибывает в Харьков в 19:48, откуда в 20:25 отправляется в Мариуполь. Время прибытия в Мариуполь — 8:49.
В маршрут поезда также включена остановка в Изюме и Святогорске, которые представляют туристический интерес для жителей Мариуполя и региона в целом.
Теги: Донбасс, Харьков, Мариуполь, поезд
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