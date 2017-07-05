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СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» 5 ИЮЛЯ РАННИМ УТРОМ
Сегодня утром на момент открытия со стороны неконтролируемой территории перед КПВВ «Майорск» и даже перед таможней непризнанной республики очень мало машин, в общем количестве до 100 единиц. Пропускают оперативно.
Со стороны Бахмута в 7 утра было до 50 автомобилей, из них около 10 перевозчики, которые продают места и за день совершают по 2-3 ходки на неподконтрольную территорию. Очевидцы сообщают, что приехав в 4 утра к КПВВ, в 8 они уже были в Никитовке. А те, кто купил очередь за 400 грн., оказались в пункте назначения еще раньше. Осмотр автомобилей тоже был без задержек.
Пешеходный поток сегодня огромный в оба направления. Со стороны Бахмута очередь движется быстро, а вот на таможне все такие же задержки. После обеда количество пешеходов значительно снизится, такая картина уже неделю.
Обыватели объясняют снижение потока из-за сбоев в работе банков и отсутствия поступлений выплат. Нагрузка в ближайшие дни увеличится.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, таможня, Майорск, КПВВ
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