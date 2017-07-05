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Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
Так называемые власти фейковой “ДНР” на фоне стремительного обнищания шахтеров снова заговорили об экономическом сотрудничестве с Киевом – оккупанты ищут бизнес-партнеров для умирающей угольной отрасли. Донецк собирается торговать “черным золотом” с Украиной, несмотря на ранние заявления об ответной блокаде. С таким заявлением выступил полпред самопровозглашенной “ДНР” на переговорах в Минске Денис Пушилин, передает “Диалог.UA”.
"Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций", — начал торговаться Пушилин. В попытке приукрасить катастрофическую ситуацию на оккупированной территории Пушилин заявил, что в “ДНР” работают над диверсификацией рынков сбыта, однако заинтересованы в поставках на Украину.
"По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно", — пояснил он. В соцсети в паблике боевиков “ДНР” пользователи назвали вещи своими именами: склады шахты забиты углем, который не нужен ни России, ни ее партнерам. Шахтеры месяцами не получают зарплат, а власти Донецка не знают, как спасти ситуацию.
Теги: Украина, Донбасс, уголь, блокада, ДНР, шахтеры, Пушилин, Захарченко, бизнес-проект
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