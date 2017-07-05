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"Жить в Донецке больше не буду. Реально страшно. Всех не зачистят, а те, кто останется, затаятся и будут ждать…" – сбежавший из Донецка волонтер признался, почему не хочет возвращаться в Донбасс
В оккупированном Донецке сбежавшего волонтера Леонида Краснопольского считают настоящим врагом. Сюда он приедет лишь в одном случае, если город освободят ВСУ. Но жить в Донецке волонтер уже не будет никогда. На малую Родину он вернется для того, чтобы продать квартиру, сообщает "Диалог.UA".
В интервью Краснопольский признался, что кроме дискомфорта Донецк вызывает у него страх. Волонтер считает, что может погибнуть в городе, где многие желают над ним расправы. "Если в Донецк придет украинская армия, мы туда поедем, и я продам свою квартиру. Жить я там не хочу, мне будет дискомфортно", - заявил он.
Краснопольский признался, что ему реально страшно за свою жизнь,
ВСУ сразу не зачистят всех, а те, что останутся - затаятся и будут ждать. "Они будет злиться на тех и ненавидеть этих. Я для них враг. Это надо четко понимать. И здесь не друг, но для них я настоящий враг", - добавил волонтер. Напомним, что ранее блогер из Донецка отметил увеличившееся на донецких улицах количество просящих деньги людей, при этом среди тех, кто нуждаются, есть нормальные люди, которые просят по 7 рублей только для того, чтобы купить батон, на который не осталось денег.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Донецкая область, волонтер, ВСУ
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