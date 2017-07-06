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Архив - Донецкая область

Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»

06.07.2017 17:05
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Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»

На блокпосту під Мар'їнкою виник конфлікт між знімальною групою телеканалу «1 + 1» і поліцією. Як передає replyua.net, про це повідомила прес-служба поліції Донецької області.

«Керівництво Головного управління Нацполіціі в Донецькій області ініціювало службову перевірку за фактом конфліктної ситуації, яка мала місце сьогодні, 6 липня, близько 10.00 між поліцейськими, які несуть службу на стоп-контроль, і знімальною групою одного з центральних телеканалів», - йдеться в повідомленні . У поліції зазначили, що блокпост розташований на лінії розмежування і блокує вихід на непідконтрольну територію злочинцям і запобігає потраплянню бойовиків в мирні українські регіони.

«Під час перевірки документів у поліцейських виникли питання до учасників знімальної групи, але останні відмовилися проходити стандартну процедуру перевірки, через що і сталася конфліктна ситуація», - йдеться в повідомленні. Працівниками поліції прийнято заяву від представників ЗМІ, зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. За фактом розпочато службову перевірку для встановлення всіх обставин події, в ході проведення якої буде дана оцінка діям кожного боку, встановлено законність дій співробітників поліції і прийнято обґрунтоване рішення. 



Теги: Донбасс, конфликт, 1+1, блокпост, журналисты
 
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