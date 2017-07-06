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Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении
06.07.2017 19:10
Двое военных получили ранения в результате подрыва на мине машины разминирования с экипажем на мариупольском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел на Мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине", - сказал он.
Состояние раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, мина, подрыв
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