Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны

06.07.2017 13:15

Российско-террористические войска на временно оккупированных ими территориях востока Украины, в частности в Донецке, провели учения по эвакуации. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Обозреватель.

"В Донецке они (боевики. - Ред.) проводят обучение по эвакуации автобусами командного состава. Вывозится, например, документация и все, что может быть доказательствами этой гибридной войны. Разрабатываются и уже разработаны маршруты вывоза семей главарей ОРДЛО и русских в том числе", - сказал он.

Лысенко подчеркнул, что таким образом Донецк будет освобожден без вмешательства ВСУ.

"Если Российская Федерация хотя бы в течение нескольких дней не будет поставлять на оккупированную территорию Донбасса боеприпасы, горюче-смазочные материалы и все остальное, что им помогает удерживаться, и если наши войска выходят на границу и хотя бы один день остаются "окна" неконтролируемой государственной границы, за этот день и донецкие, и луганские боевики убегут из Украины очень быстро и для этого не потребуются активные наступательные действия", - отметил представитель Минобороны по вопросам АТО.

"Россия не пустит их к себе, и мы это понимаем, и они это понимают", - резюмировал он.

Источник: http://from-ua.com