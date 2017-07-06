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Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ
Боевики три часа сопровождали автомобиль патруля ОБСЕ.
Об этом указано в отчете Миссии.
Уже второй день подряд автомобиль с гражданскими номерными знаками сопровождает патруль Миссии при осуществлении мониторинга в районах, которые не контролируются украинским правительством правительством.
В течение почти трех часов 3 июля автомобиль начал ехать вслед за патрулем СММ неподалеку от подконтрольного т.н. «ДНР» с. Заиченко, а 4 июля - неподалеку с. Безымянное. В автомобиле находились 2 человека в камуфляжной одежде, которые сообщили наблюдателям, что они являются членами т.н. «ДНР».
4 июля за командой Миссии следовали те же мужчины.
Оба дня автомобиль прекращал движение за патрулем СММ после того, как он пересекал контрольный пункт въезда-выезда у подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское.
Миссия проинформировала об этом СЦКК.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, слежка, ОБСЕ, террористы
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