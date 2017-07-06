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Архив - Донецкая область

Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ

06.07.2017 17:32
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Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ

Боевики три часа сопровождали автомобиль патруля ОБСЕ.

Об этом указано в отчете Миссии.

Уже второй день подряд автомобиль с гражданскими номерными знаками сопровождает патруль Миссии при осуществлении мониторинга в районах, которые не контролируются украинским правительством правительством. 

В течение почти трех часов 3 июля автомобиль начал ехать вслед за патрулем СММ неподалеку от подконтрольного т.н. «ДНР» с. Заиченко, а 4 июля - неподалеку с. Безымянное. В автомобиле находились 2 человека в камуфляжной одежде, которые сообщили наблюдателям, что они являются членами т.н. «ДНР». 

4 июля за командой Миссии следовали те же мужчины. 

Оба дня автомобиль прекращал движение за патрулем СММ после того, как он пересекал контрольный пункт въезда-выезда у подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское. 

Миссия проинформировала об этом СЦКК.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, слежка, ОБСЕ, террористы
 
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