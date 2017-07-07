Главная / Новости / Донецкая область / 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии
Последние новости раздела
- 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии15:48
- Раскрыто коррупционные схемы перевозок в ОРДЛО11:15
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать11:00
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ10:45
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника10:31
- Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута09:40
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии
07.07.2017 15:48
По состоянию на 7 утра в Мариуполе оставались обесточенными 265 адресов. Жители находятся без электричества уже четвертые сутки.
Об этом 0629 руководитель ПЭС Максим Батенко.
По его словам, вчера было выполнено 196 заявок. Работа продолжается.
На ликвидации последствий задействованы 11 бригад, включая бригады из Мангушского и Никольского районов, а также вышки "Горсвета", "Зеленстроя", "Ресурсов светофора".
Без электроэнергии остался частный сектор. Многоэтажки уже с электричеством.
Напомним, ураган, который разыгрался в Мариуполе во вторник, 4 июля, оставил без электричества более 200 подстанций.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, электричество
Читайте также:
- 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии15:48
- Раскрыто коррупционные схемы перевозок в ОРДЛО11:15
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать11:00
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ10:45
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника10:31
- Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута09:40
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии15:48
- Популярный украинский курорт охвачен огнем15:36
- НБУ сообщил о значительном изменении в бюджете Украины15:25
- Киев засыпали фальшивыми долларами: как не нарваться на подделку15:18
- Кличко: в Киеве появится Центр помощи участникам АТО14:50
- В Гамбурге стартует саммит «Большой двадцатки»14:33
- Венгрия готовит солидный пакет финансовой помощи Украине14:15
- В Украине появятся водительские права нового образца13:50
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой13:37
- Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и выделяет $6,89 миллионов13:20
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко