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Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
07.07.2017 10:31
Жителей оккупированного Донецка охватила массовая паника, в городе распространяются слухи о приближении страшной угрозы.
Об этом пишут пользователи в социальной сети Facebook.
"Сегодня нас ожидает страшное наступление. Кто первым будет наступать еще не решили, но это и не имеет значение. Женщины ломают руки и плачут. Весь город обсуждает страшное событие. Спасайте! Помогите", - написал завсегдатай сети.
Пост опубликовали с хештегом "Мы все умрем", "Донецк в опасности!".
Информация мгновенно разлетелась соцсетью и получила неоднозначную реакцию среди местных жителей.
Некоторые люди с ужасом восприняли предупреждение и продолжили паническое настроение, другие же не понимают, кто и для чего распространяет подобное.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, война, паника, АТО, наступление
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