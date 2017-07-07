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Раскрыто коррупционные схемы перевозок в ОРДЛО
В Киеве перевозчики предлагают множество предложений по пересечению линии разграничения в зоне АТО пешком, в микроавтобусе или легковушке
Интернет пестрит подобными объявлениями на любой вкус и кошелек.
Однако специалисты советуют, прежде чем регистрироваться, стоит просчитать все риски.
В правительстве напоминают, что официальных сообщений с оккупированными территориями нет, поэтому перевозки возможны только до КПВВ, от которых вглубь неконтролируемых районов следует добираться самостоятельно. Законно можно доехать: на Луганщине – до Станицы Луганской и Золотого, а на Донбассе до Марьинки, Майорска, Новотроицкого и Гнутово.
Дальше уже работают схемы: пересадка на другой транспорт и пересечение границы.
«Я возил людей и без паспорта, и без пропуска – все решалось прямо на КПП. Официальный перевозчик, зарегистрированный и здесь, и там. А как иначе?», — говорит представитель одной из транспортных компаний.
Те, кто не доплатил террористам, на оккупированной территории могут попасть «на подвал». На днях в сети появилась информация о задержании семерых сотрудников перевозчика в Донецке. Боевики требуют от предпринимателя больше отчислений в их так называемую «налоговую». На график поездок инцидент не повлиял.
«Мы знаем только из СМИ – нет фамилий, не понятно, кого искать вообще. Там под риском любой человек, которая туда поехала. Неважно, это пассажир или водитель», — говорит советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.
В министерстве готовы внести этих людей в списке заложников, если хоть кто-нибудь напишет заявление об угоне. Однако признают, что вряд ли кто-то захочет подтвердить сотрудничество с боевиками, потому что такой бизнес – преступление. И квалифицировать его могут, как финансирование терроризма. Стоимость билета у перевозчика с пересадкой между блок-постами – 550 гривен. Есть варианты и подороже: по тысяче. Марку, цвет, номерной знак автобуса и его местоположение для посадки на столичном автовокзале посредники обещают предоставить после предоплаты полной стоимости билета – такой автобус повезет людей прямо на оккупированные земли Донбасса.
Как это работает – рассказал один из водителей автобуса с донецкими номерами.
«Больше четырех нельзя перевозить по правилам блокпостов. От вас ничего не требуется – только взять с собой паспорт. Чтобы я вас посадил в легковой автомобиль, вас перевезли, я вас там забрал на той стороне и повез дальше. Все», — пояснил он.
Пассажиры говорят, что за полтора-два часа проходят все блокпосты. Перевозчиком довольны. «Хорошие ребята, хорошие машины, удобные. И мне нравится, что на блокпосту не выходим – у них там договоренность, они идут, там платят, поехали быстро», — говорят люди.
Отмечается, что каждая такая поездка – это молчаливое принятие всех рисков. Урегулировать ситуацию профильные ведомства собираются к осени. В планах – узаконить перевозчиков, ужесточить ответственность за нелегальные поездки и ввести страхование пассажиров.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на tsn.ua
Теги: Донбасс, Киев, коррупция, ДНР, ЛНР, АТО, перевозки
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