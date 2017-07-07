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В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
07.07.2017 21:40
После захвата Донбасс Арены боевиками незаконной "ДНР" весной 2017 года, долгое время оккупационные "власти" не знали, что делать с этим стадионом.
Не очень-то знают и сейчас, поэтому так называемый "министр молодежи, спорта и туризма" Михаил Мишин заявил о планируемых турах по стадиону, пишет в Фейсбук Евгений Козаков.
Также планируют возобновить экскурсии в музей футбольного клуба "Шахтер", который подконтрольные СМИ "ДНР" неоднократно обвиняли в "побеге от войны" и в том, что те бросили своих фанатов. То есть, "ДНР" планирует зарабатывать деньги на экскурсиях по недействующему стадиону и музее футбольного клуба, о котором они же высказываются как предателях.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Донбасс Арена, ДНР
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