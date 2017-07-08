Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи

08.07.2017 18:37

Перед открытием второго дня музыкального фестиваля заместители начальника полиции Донецкой области Сергей Колесник и Сергей Матвийчук проверили, как правоохранители несут службу по охране общественного порядка.

За полчаса до открытия фестиваля на смену полицейским, которые дежурили утром, прибыли свежие силы. На суше территорию полностью перекрывают пешие и велопатрули, группы быстрого реагирования и спецподразделения полиции. Вдоль берега курсирует полицейский катер. Непосредственно перед началом концертов территорию в очередной раз обследовали с помощью кинологов и их четвероногих питомцев. Ничего опасного не обнаружено.

Вход на фестиваль был открыт с 16:00, до этого жители и гости города отдыхали на пляже «Песчаный» - играли в волейбол, купались и занимались на турниках.

За правопорядком здесь круглосуточно следят порядка 600 правоохранителей. Сегодня были сформированы дополнительные наряды из приданных сил - 150 сотрудников полиции прибыли в Мариуполь из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи.

Начальник Центрального отдела полиции Николай Побойный напомнил о жестком пропускном контроле на территорию фестиваля и подчеркнул, что благодаря этому вчера удалось выявить 3 факта незаконного хранения наркотических веществ и обнаружить колюще-режущие предметы.

"Еще раз хочу обратиться к гостям мероприятия - приходите на фестиваль без запрещенных предметов, потому что полицейские вместе с секьюрити должным образом осуществляют пропускной режим, и с запрещенными предметами вы на фестиваль допущены не будете", - отметил Николай Побойный.

Источник: mariupolnews.com.ua