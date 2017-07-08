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Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"

08.07.2017 16:51
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Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"

Борьба на Донбассе - это борьба демократического мира за восстановление уважения к международному праву.

"Украина - мирная страна и никому не угрожала. Впрочем, вопрос (агрессии России. - ред.) - это вопрос не Украины, а всего демократического мира. И это борьба не Украины, а демократического мира. Мы должны победить в этой борьбе, защитить демократию и уважение к международному праву", - сказал он.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о главном: демократический мир - не враг России. "Это Россия - враг демократического мира. И наши усилия направлены только на то, чтобы Россия остановилась в своей агрессии. Наша цель - вернуть уважение к международному праву", - подчеркнул премьер.

"Задайте себе вопрос: каким был наш Крым до аннексии? Он был местом отдыха. А теперь мирный курорт превратили в большую военную базу. И кому грозит эта база? Понятно: странам НАТО", - заявил глава правительства.

Источник: censor.net.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
 
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