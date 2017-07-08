Музыкальный фестиваль в Мариуполе

08.07.2017 10:45

В Мариуполе продолжается самый масштабный в Приазовье музыкальный фестиваль «MRPL City 2017».

Как передали MRPL.CITY в полиции, по состоянию на 21:30 пятницы 7 июля на «MRPL City 2017» число посетителей составило около 6000. Фестиваль проходит без грубых нарушений правопорядка.

Вместе с тем двое жителей, 1991 и 1996 года рождения, вопреки запрету организаторов пытались пронести на территорию фестиваля наркотики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Кроме того, на входе с помощью металлодетекторов у нескольких гостей были обнаружены колюще-режущие предметы. Гости оставили их на входе и отправились слушать музыку.

Территорию фестиваля взяли в «кольцо безопасности». Правопорядок обеспечивают 900 полицейских и нацгвардейцев. Также работает координационный штаб, где в оперативном режиме отслеживают ситуацию. В других районах Мариуполя на улицы вышло увеличенное количество патрулей. В колл-центр полиции из Мариуполя поступило 486 сообщений. Непосредственно с побережья - всего два обращения. Оба – информационного характера.

Источник: mrpl.city