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На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі
08.07.2017 11:33
У Донецькій області внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали двоє мирних жителів.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським.
На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва — жителі селища Жованка.
У поліції зазначили, що постраждалу жінку доставили до лікарні Бахмуту. Обставини та стан потерпілих уточнюються.
Источник: 7days-ua.com
Теги: Донбасс, взрыв, Бахмут, Жованка
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