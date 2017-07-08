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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ
В Часов Яре на проблему дорог пытаются обратить внимание с помощью надписей на дорожном покрытии, а в Северске пока еще молчат.
Состояние дорог в этих городах, как и во многих других, оставляет желать лучшего. Вопрос пытаются решить городские власти, выделяя деньги на ремонт, не остаются в стороне и общественники, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Так, в Часов Яре можно было увидеть надписи на дорогах возле ям: где асфальт? Навряд ли после этого покрытие станет лучше, но тема злободневная и требует решения.
А вот в Северске горожане пока молчат, хотя состояние дорог здесь тоже неудовлетворительное. Районным бюджетом выделены средства на ремонт дорожного покрытия, но работы еще не начинались.
В настоящее время ямочный ремонт ведется на автотрассе между селами в направлении Северска из Бахмута.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, автотрасса, село, дороги
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