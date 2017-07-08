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С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО
Сегодня подконтрольные российским властям незаконные вооруженные формирования 11 раз обстреливали подразделения ВСУ Украины. Потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов не было.
Приморское направление. На данной части фронта сегодня было зафиксировано 5 вражеских вооруженных провокаций. Четыре из этих обстрелов противник, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, совершил по позициям сил АТО в районе Широкино. Кроме того, еще ночью захватчики из минометов калибра 120 мм обстреляли наши оборонительные укрепления в окрестностях Марьинки.
Донецкое направление. На этом участке линии боевого соприкосновения пророссийские вооруженные банды открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Зайцево, Песков и дважды - в пригороде Авдеевки. Здесь бандиты применяли почти весь имеющийся у них спектр пехотного вооружения, а также крупнокалиберные пулеметы и БМП.
Луганское направление. На этом отрезке фронта кремлевские наемники проявляли свою враждебную активность только в районе Бахмутской трассы. В частности, около полудня они били по защитникам поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Источник: censor.net.ua
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, Широкино
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