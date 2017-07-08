У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ

08.07.2017 10:09

У Донецькій області на сьогодні офіційно відкриті лише п’ять пляжів.

Про це повідомляє «Восточный проект» з посиланням на Головне управління Держпотребслужби в Донецькій області. Пляжі, де дозволено купання, знаходяться в Лівобережному районі Маріуполя, в смт. Ялта, с. Юр’ївка та с. Урзуф ( Мангушський район).

Також можна купатися на пляжі «Маленька Куба», що розташований побіля одного з солоних озер Слов’янська. -Ці пляжі отримали погодження та паспорта і почали функціонувати. Територія даних пляжів упорядкована.

Також проведені лабораторні дослідження води ДП «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України», які показали, що вода відповідає санітарно-гігієнічним нормам, – повідомила начальник відділу безпеки території та життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління госпродпотребслужби в Донецькій області Вікторія Остроушко.

Источник: dotb.dn.ua



