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В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы
Погибла местная жительница 1964 года рождения. Причины взрыва и пожара устанавливаются. Об этом сообщает Бахмутский ОП.
В дежурную часть отдела полиции Бахмута (Артемовска) около 20:00 7 июля поступило сообщение, что в г. Часов Яр Бахмутского района, в многоэтажном доме на 5 этаже взорвался неустановленный предмет, в результате чего огнем занялись четыре квартиры. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители, прибыв к месту взрыва, немедленно оцепили опасный район и эвакуировали из поврежденного дома жителей.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв, вероятно газовой плиты. На данный момент пожар локализован.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: bahmut.com.ua
Теги: Донбасс, Часов Яр, взрыв, жертвы
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