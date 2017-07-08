Главная / Новости / Донецкая область / В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы
Последние новости раздела
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН 09:49
- Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу21:55
В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы
08.07.2017 17:57
Завтра, 9 июля, в Мариуполь прибудут с визитом депутаты Европарламента в сопровождении народных депутатов Украины.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, делегация намерена посетить социальное общежитие, центр помощи переселенцам и Центр административных услуг. Также запланирована встреча с городским головой Вадимом Бойченко.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европарламент, депутаты
Читайте также:
- Названа новая дата безвиза для Украины
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Сегодня Европарламент проведет дебаты относительно безвиза для Украины
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН 09:49
- Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу21:55
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- У Конгресі США пропонують запровадження нових санкцій проти РФ16:11
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира15:14
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву