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В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе
08.07.2017 18:15
Парламентская ассамблея ОБСЕ в пятницу, 7 июля, в Минске приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины".
Сообщается, что Россия проголосовала против этого решения.
В документе "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в частности, говорится, что определенные районы Донецкой и Луганской областей контролируют "российские гибридные силы".
Россия предлагала правки, которые бы исключили из резолюции положение о "российско-гибридных войсках" на Донбассе.
Источник: socportal.info
Теги: Донбасс, резолюция, ОБСЕ, Минские договоренности
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