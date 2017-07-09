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Архив - Донецкая область

Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение

09.07.2017 21:27
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Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды в связи с подключением подкачивающей станции на пересечении улиц Флотская и Ангарская. Жителям рекомендуют сделать необходимые запасы.

В частности, 11 июля с 17:00 до 12:00 12 июля будет прекращена подача воды по адресам:

кот. Кубанская
кот. ПМР-7
кот. Иртышская
больница Водников
больница №11
воинская часть по ул. Гагарина
элеватор
ТФД
пожарная станция по ул. Флотской
детские сады №4, №117, №52, №64, №153, №66
школы №33, №15, №32
супермаркет "Приморье"
авторынок
рынок "Застава"
Кирпичный завод
поселки Кировка, Моряков, Покровское, Черемушки.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, вода, запас
 
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