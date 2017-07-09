Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение

09.07.2017 21:27

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды в связи с подключением подкачивающей станции на пересечении улиц Флотская и Ангарская. Жителям рекомендуют сделать необходимые запасы.

В частности, 11 июля с 17:00 до 12:00 12 июля будет прекращена подача воды по адресам:

кот. Кубанская

кот. ПМР-7

кот. Иртышская

больница Водников

больница №11

воинская часть по ул. Гагарина

элеватор

ТФД

пожарная станция по ул. Флотской

детские сады №4, №117, №52, №64, №153, №66

школы №33, №15, №32

супермаркет "Приморье"

авторынок

рынок "Застава"

Кирпичный завод

поселки Кировка, Моряков, Покровское, Черемушки.

Источник: mariupolnews.com.ua