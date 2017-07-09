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Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос
Каждый третий жителей востока и юга Украины возлагают вину за военный конфликт на Донбассе на Россию (33%) и на украинское правительство (33%). Об этом свидетельствуют данные опроса Института массовой информации.
Сообщается, что 16% опрошенных предпочитают винить в конфликте Евросоюз и США, а 17% – "людей, воюющих против украинского правительства на востоке Украины".
Кроме того, лишь 17% опрошенных согласны, что Украина должна возобновить полномасштабные военные действия, чтобы отвоевать оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.
Опрос проводился компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 года. Было опрошено 15 103 респондентов в восьми областях – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, территории Донецкой и Луганской областей, контролируемых Киевом. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95.
Источник: strana.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, опрос
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