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Зону АТО посетили европарламентарии

09.07.2017 15:02
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Зону АТО посетили европарламентарии

Сегодня зону АТО посещают делегация евродепутатов. Об этом у себя в Facebook cообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Делегация европарламентариев в составе сопредседателя Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера посетили Широкино, которое невозможно восстановить и отстроить, Мариуполь, где пообщаются с переселенцами, нашими героями-морскими пограничниками, также посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты", - отметила Геращенко.

По ее словам, Украина делает все возможное, чтобы как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины , осознали лживость и опасность путинского режима.

Источник: news.liga.net



Теги: Донбасс, Мариуполь, Ирина Геращенко, Фейсбук
 
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