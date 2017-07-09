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Зону АТО посетили европарламентарии
09.07.2017 15:02
Сегодня зону АТО посещают делегация евродепутатов. Об этом у себя в Facebook cообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Делегация европарламентариев в составе сопредседателя Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера посетили Широкино, которое невозможно восстановить и отстроить, Мариуполь, где пообщаются с переселенцами, нашими героями-морскими пограничниками, также посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты", - отметила Геращенко.
По ее словам, Украина делает все возможное, чтобы как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины , осознали лживость и опасность путинского режима.
Источник: news.liga.net
Теги: Донбасс, Мариуполь, Ирина Геращенко, Фейсбук
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