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На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
В непризнанной "ДНР" растет угроза социального взрыва: местные жители намерены штурмом брать кабинеты "чиновников". Причина недовольства - огромные долги по зарплатам и молчание оккупантов.
Руководители "ДНР" не погашает огромную задолженность по зарплате перед шахтерами, постоянно придумывая новые причины для отсрочки и давая обещания дать деньги завтра - послезавтра, передает УСН-1492News.
Горняки признаются, что их терпение лопнуло и они готовы решить проблему, устроив масштабный бунт. Угольщики уверены, оккупанты опасаются, что массовые протесты покажут СМИ Украины, больно ударив по "репутации" "ДНР".
При этом один из жителей признается, что тогда страна и увидит, до чего довели людей оккупированного Донбасса.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, бунт, ДНР
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