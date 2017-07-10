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Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
Задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ, сообщает ТСН.
"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России - ред.)", - рассказал Агеев.
Также он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
Он подробно раскрыл схему отправки российских военных из Ростовской области на Донбасс. Такие операции регулярные, и оккупанты называют их кодовым словом "Рейс".
Напомним, 24 июня украинские военнослужащие в районе проведения Антитеррористической операции обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, один из них - россиянин из Алтайского края.
Теги: Россия, Донбасс, гибридная война
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