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Кремль продолжает зачистку террористов "Л/ДНР": российский суд "закроет" боевика из "Спарты" Михаила Силашко - подробности
В России завели уголовное дело на очередного наемника “ДНР” с украинским гражданством Михаила Силашко с позывным “Силач” (воевал в "Спарте"). Террориста обвиняют в незаконной транспортировке боеприпасов. Паблики сепаратистов в социальных сетях уже пестрят сообщениями: "Спасите! Наших бьют!" Согласно российским законам, боевик может сесть в тюрьму сроком до 7 лет, передает “Диалог.UA”.
Российские СМИ пишут, что наемника будут судить 14 июля в Ростовской области. Известно, что 10 октября 2014 года он перевозил с оккупированной территории Донецкой области в РФ тело россиянина Геннадия Щеглова. В машине с грузом “200” таможенники нашли патроны и гранаты. “Тогда сотрудники ФСБ все запротоколировали и отпустили дальше воевать. А теперь... российские власти рвут со всех структур показатели по борьбе с терроризмом. Гражданина Украины военнослужащего Вооруженных сил ДНР М. Силашко в мае 2017 года по телефону попросили приехать в Ростовскую область закрыть дело, а по приезде закрыли его самого”, - сообщают в соцсетях детали дела боевика.
В РФ донетчанина обвинили по нескольким статьям. Силашко обратился в суд с просьбой рассмотреть дело в особом порядке, что автоматически означает признание им вины. Спасти от максимального срока террориста может хорошая характеристика. После такого поворота событий адепты “ДНР” начали бить тревогу и искать “положительные данные” на Силашко.
Теги: Россия, Донбасс, суд, боевик, ДНР, ЛНР, террористы
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