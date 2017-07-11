"Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"

11.07.2017 21:12

На сегодняшний день жители оккупированных территорий Донбасса пытаются выжить, обменивая вещи на продукты. Об этом сообщает Depo.ua.

Так, журналисты издания проанализировали объявления с оккупированных территорий на популярном сайте бесплатных объявлений.

Отмечается, что в разделе, где пользователи предлагают свои товары на обмен, появилось огромное число объявлений об обмене ценных вещей на продукты питания.

Обычно в этом разделе обмениваются детской одеждой или вещами, которые не подошли по размеру, игрушками с "киндер-сюрпризов", аксессуарами, косметикой, парфюмерией и посудой.

"А у жителей Донбасса другие дела и игры. Три года назад они обменяли свое государство на причудливые обещания русского мира. А теперь меняют свою одежду и игрушки своих детей, чтобы не умереть с голоду", - пишут журналисты, прилагая скриншоты с сайта объявлений.