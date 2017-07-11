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Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО

11.07.2017 11:31
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Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО

Пресс-центр антитеррористической операции обнародовал информацию о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны гибридной армии России на Донбассе.

За минувшие сутки, 10 июля, в зоне проведения антитеррористической операции боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Согласно данным, которые опубликовал штаб АТО, около 19 часов, в районе Станицы Луганской результате подрыва погиб один украинский воин.

Кроме того, сообщается, что на донецком направлении из района Ясиноватой бандформирования "ДНР" вели огонь по Авдеевке из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, подрыв, обстрелы
 
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