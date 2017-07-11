Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пьяная охрана Захарченко напала на рядовых российских наемников: пострадавшим приказали терпеть и забыть об инциденте - разведка

11.07.2017 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пьяная охрана Захарченко напала на рядовых российских наемников: пострадавшим приказали терпеть и забыть об инциденте - разведка

Наглые охранники Захарченко остались безнаказанными, в то время как за подобное рядового террориста ждала бы смерть в худшем случае, а в лучшем – отправка на передовую или же рытье окопов. ГУР Минобороны Украины в Facebook сообщает, что в террористических "ДНР/ЛНР" стало распространенным явлением злоупотребление служебным положением, самоуправство и вымогательство со стороны российских военных и приближенных к "руководству" террористов, сообщает "Диалог.UA".

Не так давно в который раз "прославилась" охрана главарь "ДНР" Захарченко. Охранники главного донецкого террориста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время отдыха на турбазе напали на военнослужащих одного из подразделений "3-й отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) "1-го АК" и попытались их разоружить.

Командование бригады ЧП "спустило на тормоза" и приказало своим подчиненным ни в коем случае не оказывать сопротивление. А в террористической "ЛНР" во "2-й отдельной мотострелковой бригаде" (Луганск) "2-го АК" российские офицеры в погоне за наживой вымогают постоянно у личного состава деньги. Неоднократные жалобы рядовых террористов руководству "ЛНР" ни к чему не приводят.



Теги: Россия, Донбасс, охрана , ГРУ, ДНР, ЛНР, наемники, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх