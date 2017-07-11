Пьяная охрана Захарченко напала на рядовых российских наемников: пострадавшим приказали терпеть и забыть об инциденте - разведка

11.07.2017 14:12

Наглые охранники Захарченко остались безнаказанными, в то время как за подобное рядового террориста ждала бы смерть в худшем случае, а в лучшем – отправка на передовую или же рытье окопов. ГУР Минобороны Украины в Facebook сообщает, что в террористических "ДНР/ЛНР" стало распространенным явлением злоупотребление служебным положением, самоуправство и вымогательство со стороны российских военных и приближенных к "руководству" террористов, сообщает "Диалог.UA".

Не так давно в который раз "прославилась" охрана главарь "ДНР" Захарченко. Охранники главного донецкого террориста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время отдыха на турбазе напали на военнослужащих одного из подразделений "3-й отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) "1-го АК" и попытались их разоружить.

Командование бригады ЧП "спустило на тормоза" и приказало своим подчиненным ни в коем случае не оказывать сопротивление. А в террористической "ЛНР" во "2-й отдельной мотострелковой бригаде" (Луганск) "2-го АК" российские офицеры в погоне за наживой вымогают постоянно у личного состава деньги. Неоднократные жалобы рядовых террористов руководству "ЛНР" ни к чему не приводят.