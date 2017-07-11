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"Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
Осенью 2014 года в Донбассе украинские военные взяли в плен бойца диверсионной группы “МО ДНР” Виктора Мурзина. Его мать Галина Мурзина три года ездит по Украине в поисках сына и рассказывает российским СМИ о “страшных пытках” в СИЗО. После того как Мурзина пленили, его мать вошла в комиссию по верификации списков военнопленных, передает “Диалог.UA”.
По словам женщины, в поисках сына она объехала тюрьмы и СИЗО в Мариуполе, Бердянске, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске, Днепродзержинске, Одессе и других городах. Российским СМИ она рассказала, что наемников “Л/ДНР” в украинских тюрьмах якобы жестоко пытают: “Наших детей очень жестоко пытали – это я знаю уже от адвоката. Больше чем полгода их пытали до судов”.
По словам Мурзиной, у ее сына сильное воспаление глаза и осколочное ранение головы, отчего у него частые головные боли. Несмотря на все, мать наемника верит, что он вернется домой. “Конечно, лучше бы, чтобы не было этой линии разграничения, а все люди жили в мире…Придет сын - будем чай с малиной пить. Забудем все эти неурядицы и будем смеяться”, - говорит Мурзина.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, боевик, СИЗО, плен, пытки, ДНР, ЛНР
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