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Российским военным на Донбассе принудительно выдают паспорта «ДНР» - ГУР
11.07.2017 14:29
Российским военным на оккупированной части Донецкой области в срочном порядке меняют документы на паспорта и удостоверения «ДНР». Об этом сообщает fakty.ua с ссылкой на пресс-службу ГУР Министерства обороны Украины в Facebook.
«С целью сокрытия фактов пребывания на временно оккупированных территориях Востока Украины военнослужащих ВС РФ и российских наемников продолжается изъятие личных документов (паспортов и военных билетов). Взамен изъятых документов в 1 АК (Донецк) ВС РФ во внеочередном порядке осуществляется оформление и выдача паспортов т.н. „ДНР“ по предоставленным спискам подразделений », — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, паспорт, ДНР, Минобороны, ГУР
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