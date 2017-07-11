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"Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
Интересная история произошла с одним из коллаборационистов, который принимал участие в войне на Донбассе на стороне российско-террористических войск. Некий "Силач", воевавший в донецком аэропорту, поехал в Россию, после чего его там "закрыли" по статье "терроризм". Об этом сообщает "УСН-1492News".
Похоже, силовые структуры России объявили настоящую охоту на террористов "ЛДНР". На этот раз на крючок ФСБ попал террорист "ДНР" М. Силашко по кличке "Силач". Террорист решил отправиться на территорию РФ, чтобы передать родственникам тело убитого россиянина. Российские силовики остановили его автомобиль и, обнаружив там полный комплект боеприпасов, составили на него протокол и отпустили. Впрочем, уже через какое-то время ФСБ выманила боевика на территорию России, где он был арестован в Ростовской области. Долго не думая, его "закрыли" по статье "терроризм".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, тюрьма, терроризм, ДНР
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