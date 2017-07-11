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"Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
На оккупированной части Донецкой области нарастает угроза социального кризиса: вслед за проблемами с выплатой зарплат “народная власть” не справляется со своевременной выдачей "социальных выплат" и так называемых "пенсий". Пользователи соцсетей пишут, что в банке “ДНР” полная тишина – никто не может сказать, когда будут производить начисления пенсий. 10 июля дали тем, кто получал деньги 8 числа, передает “Диалог.UA”. Такая ситуация характерна для всех оккупированных городов.
Молодые мамы расстроены еще больше: детских пособий на их картах нет, а когда средства будут начислены, неизвестно. "Денег нет, карты пустые…, ребенок хочет есть, доедаем последнее. Как быть????" "Нету детских……"; "Сегодня будут какие-нибудь выплаты?????" "Сил больше нет! Ненавижу всех этих тварей!!!!! Зато деньги они платят всем с подконтрольной Украине территории! Своим помогите выжить!" – возмущены донетчане.
Теги: Донбасс, Донецкая область, банк, пособие, ДНР, пенсии
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"14:51
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- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"10:51
- Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов10:29
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"14:51
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