Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО

11.07.2017 08:08

На третий день фестиваля в зоне фудкорта появились горы мусора.

Если на основной части фестиваля было много урн, которые вовремя убирали, то в фудкорте было очень грязно. Как увидел корреспондент 0629, к вечеру третьего дня мусор был разбросан и на песке и на столах. Урн в фудкорте не наблюдалось.

Проблема с туалетами на третий день лишь усилилась. Из-за того, что количество посетителей фестиваля возросло, 30 кабинок не хватало. Люди также стояли в очереди возле стационарного туалета.

Транспортная проблема была решена полностью. Организаторы позаботились о том, что автобусы увозили пассажиров от дома с орлами каждые 2 минуты. Кроме того, на ТФД до 6 утра курсировали автобусы и троллейбусы, которые развозили жителей в разные концы города - в Ильичевский, Левобережный районы, а также на 23 ЖМР.