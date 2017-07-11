Последние новости раздела
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения
11.07.2017 09:10
В Новоазовском районе боевики "ДНР" активно собирают информацию о местных жителях. Как сообщает "Информационное сопротивление", данные мероприятия были проведены в н.п.Седово-Васильевка и Гусельщиково. Боевики совершают обходы всех дворов в населенных пунктах, переписывают номера паспортов и телефонов жителей, номера и марки частных автомобилей.
На вопросы граждан о целях сбора такой информации боевики сообщают о производящейся «переписи населения».
Теги: Донбасс, Новоазовский район, перепись населения, боевики
Читайте также:
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Селу помог Евросоюз
- Пёс-пограничник задержал узбека с "товаром"
- В Новоазовском районе появились волки
- В Приазовье уничтожили всех сусликов
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов17:35
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Путина будут судить посмертно09:50
- Дэниел Крейг согласился в пятый раз стать Джеймсом Бондом09:40
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО07:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб