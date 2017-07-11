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Архив - Донецкая область

Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов

11.07.2017 10:29
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Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов

Террористы обстреливали позиции ВСУ из тяжелого вооружения и снайперского оружия. Об этом 0629 рассказал спикер сектора «Мариуполь» Владимир Виват.

За прошедшие сутки боевики т.н. «ДНР» 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ в секторе «Мариуполь». Основная часть обстрелов пришлась на участок Широкино — Павлополь. Там террористы использовали стрелковое оружие, пулеметы и БМП. Из минометов и артиллерии боевики били по укрепленным районам сил АТО около Новомихайловки, Березового и Марьинки.

Вблизи Новотроицкого работал вражеский снайпер.

После 00:00 боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ около Павлополя. Потерь в секторе нет.



Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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