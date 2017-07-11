Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах

11.07.2017 12:31

В оккупированном Донецке несколько наемников из Сербии и России подорвались на минах. Об этом на своей странице в "ФБ" написал журналист Сергей Тищенко, передает "Диалог.UA".

По его словам, инцидент произошел 10 июля в лесопосадке между районом Трудовских и поселком шахты им. Челюскинцев. Трое боевиков пытались уединиться с местными жительницами на заминированной территории.

При этом, как отмечается, местные жители, которые слышали взрыв, тут же вызвали спасателей, однако те, оценив обстановку, отказались выезжать по указанному адресу.