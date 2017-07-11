"Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля

11.07.2017 07:29

В скором времени Кремль завершит формирование на границе с Украиной новой 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Ее возглавят генералы ВС РФ, активно участвовавшие в войне на Донбассе. Это является красноречивым сигналом того, что Путин намерен продолжить свои попытки силой влиять на Киев. Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

Он отметил, что российские СМИ сообщили о тайном указе Путина о назначении командного состава новой 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, штаб которой находится всего в 1 часе езды от украинской границы. Эту армию возглавили генералы, которые, по данным украинской разведки, являются активными участниками агрессии против Украины. "Именно они командовали частями российских войск, которая воевала в Украине, а затем длительное время организовывали 1-й и 2-й армейские корпуса оккупационной российской армии на Донбассе", - отметил Бутусов, отметив, что это говорит о вхождении террористических 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР/ЛНР" в сотав российской армии.

"Создан по сути единый комплекс управления как российскими оккупационными силами на Донбассе", - констатировал журналист, подчеркнув, что Россия готовится к длительной агрессии против Украины. Он уточнил, что у ВС РФ на сегодняшний день весьма ограниченный человеческий ресурс, и украинская армия в этом ее превосходит. Поэтому россияне делают ставку на повышения качества своих войск. "Это не означает, что РФ готовится к немедленному вторжению. Это означает, что РФ планирует активные боевые действия, и продолжает рассматривать военную силу как основной инструмент влияния на Украину", - подчеркнул Бутусов, назвав активность россиян "очень тревожным сигналом".