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Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников
12.07.2017 15:49
Боевик банформирования "Восток", которого накануне задержали правоохранители, рассказал об убийствах террористами украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".
"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил показания, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", 11 июля в Торецке в результате спецоперации сотрудников СБУ и полиции был задержан боевик из одиозной банды "Восток". На сегодняшний день террористу инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Теги: Донбасс, убийство, полиция, боевик, СБУ, ДНР, ЛНР, заложники, террористы
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