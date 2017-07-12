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Теплоход "Капитан Чусов" с представителями мариупольской власти задержали пограничники
Теплоход «Капитан Чусов» в выходные вышел в море, нарушив пограничный режим. Об этом 0629 стало известно из собственных источников и после подтвердили в отряде морской охраны.
Данный факт был зафиксирован 8 июля. Теплоход был задержан пограничниками морской охраны.
Как сообщил помощник командира отряда - начальник пресс-службыПС Мариупольского отряда морской охраны Мирон Сидор, капитан судна получил предупреждение, так как о своем выходе в акваторию не оповестил пограничные службы.
Из собственных источников 0629 стало известно, что с моря посмотреть на фестиваль решил глава города Вадим Бойченко. Однако, официального подтверждения эта информация не получила.
"Я на работе в этот день не была, и на данный момент информацией не располагаю, - заявила начальник управления по вопросам прессы и информации Елена Махова. - Уточню у мэра, как он провел 8 июня".
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, пограничники, катер, задержание
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