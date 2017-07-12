«Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»

12.07.2017 19:48

Так называемый «министр связи ДНР» В.Яценко с целью собственного обогащения продолжает осуществлять лоббирование через «совет министров ДНР» вопроса о продаже провайдерам в «ДНР» всего интернет-трафика через подконтрольные ему предприятия, стремясь полностью прекратить деятельность провайдеров, осуществляющих работу на неоккупированных территориях Украины. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

Однако, ссылаясь на напряженную ситуацию в кругу провайдеров/операторов «ДНР» (нерентабельность деятельности, прежде всего, из-за увеличения затрат при устранения аварийных ситуаций - порывы и кражи оптоволоконных сетей и оборудования), «совет министров ДНР» отклонил предложение В.Яценко.

Ситуация вокруг работоспособности оператора мобильной сотовой связи «Vodafone / МТС» в «ДНР» остается неопределенной. Это связано с желанием монополизации со стороны В.Яценко деятельности «республиканского оператора связи «Феникс». В связи с этим, В.Яценко дал указание осуществлять мероприятия по выводу из строя, под видом краж, оптоволоконных сетей и оборудования базовых станций «МТС».

Фактически, оборудование «Феникса» в настоящее время не имеет мощностей, позволяющих обеспечить качественной связью населения «ДНР», поэтому российские кураторы регулярно напоминают В.Яценко о недопустимости в настоящее время полного прекращения работы мобильной связи «Vodafone / МТС».

Вместе с тем, В.Яценко отчитывается об эффективной работе «республиканского оператора связи «Феникс»: количество абонентов составляет 577 333 (из них 220 тыс. присоединились с 1.01.2017) звонки в другие страны с октября 2015 г по июнь 2017 г составляют: Россия – 1 млн 700 тыс., Абхазия - 3347, Казахстан - 1789, Южная Осетия - 1387, Беларусь - 1101, Узбекистан - 1091, Германия - 1000, Канада - 901; с третьего квартала 2018 г. в «ЛДНР» будет налажена поддержка международного роуминга для абонентов российских операторов. При том, что в реальности в связи с прекращением работы в «ЛДНР» украинских операторов «Lifecell» и «Киевстар» наблюдаются проблемы с роумингом для ряда российских телекоммуникационных компаний: «МТС» и «Мегафон» получают доступ от украинского «Vodafone», а связь «Билайна», «Теlе2» и «крымских операторов» отсутствуют.

Источник 62.ua